WSJ: власти Техаса могут помочь Трампу в депортации нелегальных мигрантов

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США, республиканцы фактически обвиняли администрацию демократов в его резком обострении. Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. В частности, губернатор Техаса обвинял главу государства — демократа Джо Байдена — в обострении ситуации с нелегальной миграцией. В январе сенатор Джо Манчин (демократ, от штата Западная Вирджиния) заявлял, что ситуация на американо-мексиканской границе из-за нелегальной миграции является крупнейшим кризисом, с которым сталкиваются США.