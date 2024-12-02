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WSJ: власти Техаса могут помочь Трампу в депортации нелегальных мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти штата Техас могут оказать избранному президенту США Дональду Трампу содействие в массовой депортации нелегальных мигрантов, основываясь на своем опыте борьбы с миграционным кризисом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Mike Stobe/Getty Images

По ее информации, недавно руководство штата предложило предоставить федеральным властям порядка 1,4 тыс. акров (5,67 кв. км) в граничащем с Мексикой районе для строительства депортационных центров.

На прошлой неделе Томас Хоман, который при Трампе будет отвечать за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов, посетил два приграничных города вместе с губернатором Техаса Грегом Эбботом, где ознакомился с мерами, которые штат принимает для защиты границы страны.

Как пишет WSJ, в будущем администрация Трампа также может использовать уже имеющийся у Техаса опыт борьбы с нелегальной миграцией. Так, руководство США может использовать предоставленные штатом земли для строительства депортационных центров. Кроме того, Трамп сможет повторить опыт задействования сил Национальной гвардии штата для борьбы с нелегалами на долгосрочной основе.

По мнению Рона Витиелло, занимавшего пост и.о. главы Службы таможенного и пограничного контроля во время первого срока президентства Трампа, Вашингтон сохранит и будет использовать различные заграждения, выстроенные властями Техаса, включая проволочные барьеры на реке Рио-Гранде. Издание также напоминает, что Трамп заявлял о своих планах ввести режим чрезвычайного положения для осуществления массовой депортации мигрантов. Подобная мера действует в Техасе на уровне штата с 2021 года.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США, республиканцы фактически обвиняли администрацию демократов в его резком обострении. Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. В частности, губернатор Техаса обвинял главу государства — демократа Джо Байдена — в обострении ситуации с нелегальной миграцией. В январе сенатор Джо Манчин (демократ, от штата Западная Вирджиния) заявлял, что ситуация на американо-мексиканской границе из-за нелегальной миграции является крупнейшим кризисом, с которым сталкиваются США.

Трамп Дональд