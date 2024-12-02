Президенты Сирии и Ирана провели переговоры

Ранее Асад встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
«Президент Башар Асад обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом последние события и сотрудничество между двумя странами по линии борьбы с терроризмом. В ходе телефонного разговора… президент Асад подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны террористов отражает долгосрочные цели в попытке расчленить регион, раздробить его страны и перекроить карты в соответствии с интересами и целями Америки и Запада», — говорится в сообщении президентской канцелярии.
Сирийский лидер подчеркнул, что нынешняя активизация террористических группировок только придаст Сирии больше решимости сопротивляться им вплоть до искоренения терроризма на территории страны. В свою очередь, Пезешкиан подтвердил, что Иран готов оказать Сирии любую поддержку в борьбе с террором.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.