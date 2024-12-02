Президенты Сирии и Ирана провели переговоры

«Президент Башар Асад обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом последние события и сотрудничество между двумя странами по линии борьбы с терроризмом. В ходе телефонного разговора… президент Асад подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны террористов отражает долгосрочные цели в попытке расчленить регион, раздробить его страны и перекроить карты в соответствии с интересами и целями Америки и Запада», — говорится в сообщении президентской канцелярии.