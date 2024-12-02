МИД Беларуси осудил атаки террористов на консульские учреждения и людей в Сирии

В Министерстве иностранных дел Беларуси выступили с заявлением в связи с обострением ситуации в Сирии. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси говорится о поддержке президенту Сирии Башару Асаду и народу страну.
— Подтверждаем твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. Категорически осуждаем атаки террористов на консульские учреждения и гражданское население. Выражаем надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, ликвидацию террористической угрозы и возвращение братской Сирии к мирной жизни, — подчеркнули в МИД Беларуси.
Ранее мы писали о назначении актера, телеведущего и депутата Руслана Чернецкого на пост министра культуры Беларуси (тут про это).
Рассказывали мы и о громкой свадьбе: известный белорусский певец и шоумен Александр Солодуха во второй раз женил своего 37-летнего сына Александра (избранницу зовут Наталья, про нее, образы жениха и невесты — обо всем этом вот тут).