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Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры

Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, объединяющая группировки, выступающие против президента Сирии Башара Асада, готова вести с ним переговоры «хоть завтра», но не остановит наступление, пока в стране не произойдет политический переход, заявил лидер коалиции Хади аль-Бахра, передает турецкий телеканал A Haber.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не остановимся, пока режим [Башара Асада] не присоединится к процессу ООН и политическому переходному процессу. Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — заявил он.

Тем временем сирийское командование утверждает, что армия начала продвижение в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама с целью вытеснения сил боевиков.

Кроме того, Сирия, Турция и Иран продолжают попытки дипломатического урегулирования ситуации. В Анкару сегодня прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, посетивший до этого Дамаск. Москва поддерживает контакты с Тегераном и Анкарой по ситуации в Сирии, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

«У нас сейчас поддерживаются тесные контакты в режиме реального времени со всеми основными игроками, в том числе представителями Ирана и Турции. Такой встречи нельзя исключать — будь она в России или в другом месте. Мы готовы к такой встрече», — сказал он.

Наступление объединенных сил сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок началось ранним утром 27 ноября. Ключевую роль в операции, получившей название «Сдерживание агрессии», играют террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия»), которую поддерживали США и Турция.

29 ноября повстанцы вошли в Алеппо — второй по величине город в Сирии. Также им удалось взять под свой контроль всю провинцию Идлиб, они пытаются вести наступление еще южнее, в направлении Хамы. Днем 1 декабря оппозиционные силы заявили, что достигли «значительного прогресса» в сельской местности на севере этой провинции.

дипломатия