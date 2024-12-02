Влах стала лидером новой политической партии в Молдавии

Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии «Сердце Молдовы». Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны. Учредительный съезд партии прошел 16 ноября, на нем приняли устав и программу нового политформирования, а также избрали Влах его председателем. Уточнялось, что новая политическая сила станет левоцентристской и будет руководствоваться консервативной доктриной.