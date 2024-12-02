В 2025 году индексируют пенсии и пособия

Все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться в полном объеме. Это один из приоритетов работы правительства Казахстана. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«С января 2024 года осуществлена ежегодная индексация всех пенсий и пособий с учетом уровня инфляции: пособий и базовой пенсии на 7%, солидарной пенсии на 9%. С 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии — на 6,5%».
Продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге. По сравнению с 2024 годом рост составит 12,5% или 671,0 млрд тенге.
«Порядка 2 млн казахстанских семей с детьми охвачены пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из ГФСС. С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Всего в республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей, предусмотрено 875,1 млрд тенге».
Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи (АСП). На 1 ноября АСП получили 76,0 тыс. семей или 403,0 тыс. человек.
«В рамках пересмотра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан предстоит трансформация АСП с использованием Цифровой карты семьи и интеграции с системами государственных и негосударственных организаций. По поддержке обучающихся — с 1 сентября 2024 года повышен размер стипендий: по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам — на 15%. Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18%, с января 2025 года будут увеличены — Ред.) на 17%».
Он заверил, что правительство продолжит реализацию намеченных планов по стимулированию инвестиций и диверсификации экономики. Уже начата реализация 17 крупных проектов более высокого передела в нефтегазохимии, машиностроении, металлургии и АПК. В экономику вливаются большие инвестиции.
«В этом году только в рамках реализации масштабных инициатив главы государства — жилищное строительство, газификация регионов, модернизация ЖКХ, транспортная инфраструктура — финансирование экономики превысило 2 трлн тенге. В текущем году начата реализация Национального инфраструктурного плана до 2029 года на общую сумму порядка 40 трлн тенге. До конца 2024 года также будет принят Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов».
Продолжится поддержка фермеров. В следующем году финансирование ВПР увеличено до 700 млрд тенге. На сегодня уже принимаются заявки от фермеров.
«Усилена работа по привлечению иностранного капитала в нашу экономику. Продолжится системная работа по улучшению условий для бизнеса и либерализации экономики. Мы ожидаем, что приток иностранной валюты в экономику от реализации правительственных программ окажет стабилизирующий эффект на валютный рынок и будет способствовать дальнейшему росту экономики», — резюмировал он.