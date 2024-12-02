В 2025 году индексируют пенсии и пособия

«В рамках пересмотра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан предстоит трансформация АСП с использованием Цифровой карты семьи и интеграции с системами государственных и негосударственных организаций. По поддержке обучающихся — с 1 сентября 2024 года повышен размер стипендий: по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам — на 15%. Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18%, с января 2025 года будут увеличены — Ред.) на 17%».