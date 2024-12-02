В правительстве Омской области состоялось еще одно громкое переназначение

Контракт на год заключен с заместителем министра эконмического развития Омской области Артемом Шиповаловым.
«Назначить Шиповалова Артема Сергеевича заместителем министра экономического развития Омской области 3 декабря 2024 года сроком на один год», — говорится в тексте распоряжения за подписью Виталия Хоценко.
Добавим, что заместителем министра в омском Минэкономики Артем Шиповалов работает с 30 ноября 2023 года. До этого он занимал пост начальника сводно-аналитического управления ведомства.
Напомним, что после 20 ноября 2024 года в правительстве Омской области прошла массовая волна переназначений. Это связано с тем, что состав правительства и кабмина были сформированы год назад, 20 ноября 2023 года. Учитывая, что контракты с министрами и их заместителями теперь заключаются на год, соответственно, кто-то после сохранил пост, также есть и отставки чиновников.