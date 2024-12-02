В правительстве Омской области состоялось еще одно громкое переназначение

Напомним, что после 20 ноября 2024 года в правительстве Омской области прошла массовая волна переназначений. Это связано с тем, что состав правительства и кабмина были сформированы год назад, 20 ноября 2023 года. Учитывая, что контракты с министрами и их заместителями теперь заключаются на год, соответственно, кто-то после сохранил пост, также есть и отставки чиновников.