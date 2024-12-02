В правительстве Самарской области обсудили буллинг в школах

В понедельник, 2 декабря, состоялось очередное оперативное совещание правительства Самарской области. Среди прочих на нем подняли вопрос буллинга в самарских школах.
Недавно в школах Самары произошли сразу несколько вопиющих случаев, когда школьники издевались над сверстниками. В Крутых Ключах ученицу школы № 1 поставили на колени и избили. А в школе № 3 Самары семиклассника заставили извиняться перед девочкой, обливали его жидкостью, плевали.
Вероятно, губернатор Самарской области обратил внимание на эти случаи. Он запросил информацию в ГУ МВД России по региону об этом. На совещание было озвучено поручение о том, что в школьных коллективах надо работать над обстановкой и социальным здоровьем, чтобы подобных случаев больше не происходило.