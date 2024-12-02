Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда министерств

Дмитрий Шляхтин согласован на пост первого заместителя министра культуры.



Григорий Глазко теперь будет работать в должности первого заместителя министра транспорта и коммуникаций.



На пост заместителя министра экономики согласована кандидатура Елены Болигатовой.



Сергей Адаменко займет пост заместителя министра энергетики.



Сергей Казакевич согласован на должность начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.