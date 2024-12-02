Дмитрий Шляхтин согласован на пост первого заместителя министра культуры.
Григорий Глазко теперь будет работать в должности первого заместителя министра транспорта и коммуникаций.
На пост заместителя министра экономики согласована кандидатура Елены Болигатовой.
Сергей Адаменко займет пост заместителя министра энергетики.
Сергей Казакевич согласован на должность начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда министерств
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда министерств, передает корреспондент БЕЛТА.
Дмитрий Шляхтин согласован на пост первого заместителя министра культуры.