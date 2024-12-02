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Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда министерств

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда министерств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Шляхтин согласован на пост первого заместителя министра культуры.

Григорий Глазко теперь будет работать в должности первого заместителя министра транспорта и коммуникаций.

На пост заместителя министра экономики согласована кандидатура Елены Болигатовой.

Сергей Адаменко займет пост заместителя министра энергетики.

Сергей Казакевич согласован на должность начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Лукашенко Александр