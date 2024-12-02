Врио губернатора региона предложил закрыть часть шаурмичных на ЦГБ в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил убрать часть ларьков с шаурмой около ЦГБ в Ростове-на-Дону. Свою точку зрения управленец озвучил на заседании экспертного совета по импортозамещению.
— На ЦГБ хватит и двух шаурмичных, а на месте остальных можно торговать донским льняным маслом или фермерскими колбасами, — цитирует «Блокнот Ростов» слова Юрия Слюсаря.
Врио главы региона пояснил, что подобное решение могло бы поддержать местных производителей и позволило бы повысить доступность продуктов. Чиновник добавил, что необходимо пересмотреть порядок аренды торговых точек.