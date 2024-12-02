Bloomberg: Макрон предложит Эр-Рияду военные и ядерные сделки

Это первый государственный визит Макрона в Саудовскую Аравию с тех пор, как Мухаммед ибн Салман был объявлен «изгоем» после убийства в 2018 году в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкажди (Хашогги), говорится в статье.
Визит подчеркивает активную международную дипломатию Макрона в последние недели, в то время как правительство Франции находится в крайне неустойчивом положении, а инвесторы обеспокоены спорами насчет бюджета на фоне огромного государственного дефицита.
Макрон будет стремиться углубить связи с саудовским лидером, у которого уже установились прочные отношения с Дональдом Трампом. Он также попытается извлечь выгоду из растущих расходов королевства, рекламируя Францию как партнера Саудовской Аравии в ее стремлении стать глобальным центром инноваций и туризма.
На что следует обратить внимание
Оборонные сделки
Конкуренция за внимание Саудовской Аравии жесткая. Ранее Германия дала понять, что может возобновить экспорт самолетов Eurofighter Typhoon и отменить запрет на продажу оружия странам, вовлеченным в конфликт в Йемене. Однако потенциальные поставки Германии могут занять годы, что дает Франции окно возможностей. Кроме того, королевству могут быть предложены Boeing F-15 американского производства.
Ядерные амбиции
Как полагают некоторые эксперты, Саудовская Аравия вскоре начнет инвестировать в ядерные реакторы, поскольку наследный принц стремится снизить зависимость страны от нефти и ископаемого топлива. Французская государственная компания Électricité de France SA имеет офис в Эр-Рияде и может построить гидроэлектростанцию в пустыне для обеспечения электроэнергией NEOM — проекта футуристического мегаполиса наследного принца.
Еще одним ключевым игроком в Саудовской Аравии выступает французская фирма TotalEnergies SE. Ее гендиректор Патрик Пуянне, который примет участие в деловой встрече во время визита Макрона, был одним из немногих, кто не отменил свое участие в экономическом форуме в Эр-Рияде после убийства Хашкажди.
Международные кризисы
Несколько лет назад Мухаммед ибн Салман превратился из «международного изгоя» в ключевого политического посредника.
Французский лидер до сих пор не добился успеха в урегулировании конфликта в секторе Газа, а Эр-Рияд выразил решительное несогласие с жертвами среди гражданского населения в недавних конфликтах Израиля с иранскими прокси в секторе Газа и Ливане.
Саудовцы рассчитывают на поддержку Макрона в дальнейших усилиях Эр-Рияда по получению более широкого признания палестинского государства.
Макрон также может призвать Саудовскую Аравию использовать ее отношения с Россией, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине. Москва и Эр-Рияд, будучи ведущими членами ОПЕК, обладают значительным влиянием на мировых рынках нефти.
Финансирование стартапов
Кроме того, Макрон может попросить выделить финансирование французским стартапам. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал глобальным финансовым игроком под руководством наследного принца и славится своими инвестициями в Кремниевую долину и футбольную Премьер-лигу.
Туризм и культура
Саудовская Аравия стремится стать мировым центром туризма и к 2030 году ежегодно принимая 70 млн туристов. Франция, имеющая опыт в сфере культурных предложений, таких как музеи и фестивали, надеется сыграть важную роль в этом проекте.