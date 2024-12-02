Bloomberg: Макрон предложит Эр-Рияду военные и ядерные сделки

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибудет в Саудовскую Аравию с двухдневным государственным визитом. Основное внимание в повестке дня будет уделяться истребителям и геополитической турбулентности, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

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Это первый государственный визит Макрона в Саудовскую Аравию с тех пор, как Мухаммед ибн Салман был объявлен «изгоем» после убийства в 2018 году в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкажди (Хашогги), говорится в статье.

Однако в последнее время на Западе осознали, что невозможно игнорировать финансовый и политический вес королевства или позволить ему на фоне быстро меняющегося мирового порядка склоняться в сторону Китая и России.

Визит подчеркивает активную международную дипломатию Макрона в последние недели, в то время как правительство Франции находится в крайне неустойчивом положении, а инвесторы обеспокоены спорами насчет бюджета на фоне огромного государственного дефицита.

Макрон будет стремиться углубить связи с саудовским лидером, у которого уже установились прочные отношения с Дональдом Трампом. Он также попытается извлечь выгоду из растущих расходов королевства, рекламируя Францию как партнера Саудовской Аравии в ее стремлении стать глобальным центром инноваций и туризма.

На что следует обратить внимание

Оборонные сделки

Франция активно пытается продать Саудовской Аравии около 50 истребителей Rafale, произведенных Dassault Aviation.

Конкуренция за внимание Саудовской Аравии жесткая. Ранее Германия дала понять, что может возобновить экспорт самолетов Eurofighter Typhoon и отменить запрет на продажу оружия странам, вовлеченным в конфликт в Йемене. Однако потенциальные поставки Германии могут занять годы, что дает Франции окно возможностей. Кроме того, королевству могут быть предложены Boeing F-15 американского производства.

Ядерные амбиции

Как полагают некоторые эксперты, Саудовская Аравия вскоре начнет инвестировать в ядерные реакторы, поскольку наследный принц стремится снизить зависимость страны от нефти и ископаемого топлива. Французская государственная компания Électricité de France SA имеет офис в Эр-Рияде и может построить гидроэлектростанцию ​​в пустыне для обеспечения электроэнергией NEOM — проекта футуристического мегаполиса наследного принца.

Еще одним ключевым игроком в Саудовской Аравии выступает французская фирма TotalEnergies SE. Ее гендиректор Патрик Пуянне, который примет участие в деловой встрече во время визита Макрона, был одним из немногих, кто не отменил свое участие в экономическом форуме в Эр-Рияде после убийства Хашкажди.

Саудовская Аравия, нацеленная на запуск гражданской ядерной программы, уже провела переговоры с Китаем, Южной Кореей и США.

Международные кризисы

Несколько лет назад Мухаммед ибн Салман превратился из «международного изгоя» в ключевого политического посредника.

Растущее влияние наследного принца, подкрепленное связями с кланом Трампа, делает его ключевым союзником Макрона в решении палестинского вопроса.

Французский лидер до сих пор не добился успеха в урегулировании конфликта в секторе Газа, а Эр-Рияд выразил решительное несогласие с жертвами среди гражданского населения в недавних конфликтах Израиля с иранскими прокси в секторе Газа и Ливане.

Саудовцы рассчитывают на поддержку Макрона в дальнейших усилиях Эр-Рияда по получению более широкого признания палестинского государства.

Королевство, которое считает себя лидером арабского и мусульманского мира, стремится устранить препятствие на пути к нормализации отношений с Израилем. Это предварительное условие для заключения оборонного договора с Вашингтоном.

Макрон также может призвать Саудовскую Аравию использовать ее отношения с Россией, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине. Москва и Эр-Рияд, будучи ведущими членами ОПЕК, обладают значительным влиянием на мировых рынках нефти.

Финансирование стартапов

Кроме того, Макрон может попросить выделить финансирование французским стартапам. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал глобальным финансовым игроком под руководством наследного принца и славится своими инвестициями в Кремниевую долину и футбольную Премьер-лигу.

Активы под его управлением в 2022 году превышали 600 млрд долларов, а к 2030 году они могут достичь 2 трлн долларов. Под руководством Мухаммеда ибн Салмана фонд стал инструментом для культивирования «мягкой силы».

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