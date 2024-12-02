СМИ сообщили о расследовании Венгрией подготовки теракта на трубопроводе «Дружба»

Накануне, 1 декабря, министр внутренних дел Словакии Матус Сутай-Эсток сообщил о начале расследования возможной подготовки терактов на объектах критической инфраструктуры, в том числе на нефтепроводе «Дружба». По его словам, на востоке страны была зафиксирована деятельность группы, полученные данные указывали на подготовку теракта на «Дружбе». По его словам, аналогичная группировка действует и на территории Венгрии.