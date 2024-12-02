СМИ сообщили о расследовании Венгрией подготовки теракта на трубопроводе «Дружба»

Накануне, 1 декабря, министр внутренних дел Словакии Матус Сутай-Эсток сообщил о начале расследования возможной подготовки терактов на объектах критической инфраструктуры, в том числе на нефтепроводе «Дружба». По его словам, на востоке страны была зафиксирована деятельность группы, полученные данные указывали на подготовку теракта на «Дружбе». По его словам, аналогичная группировка действует и на территории Венгрии.
«По нашей информации, словацкое заявление не стало неожиданностью для венгерских спецслужб, поскольку партнерские службы обмениваются данными, свидетельствующими об угрозе террористических актов, независимо от политики, еще до таких публичных заявлений. К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьезно», — говорится в материале.
Издание сообщает, что председатель службы национальной безопасности Венгрии Золтан Сас допустил, что обмен данной информацией мог быть осуществлен до официального заявления Словакии. Он отметил, что в данный момент венгерским спецслужбам предстоит произвести собственные необходимые проверки.
Сас обратил внимание, что нефтепровод «Дружба» является приоритетным объектом охраны, а также подчеркнул необходимость усиления его защиты.
Ранее, 1 декабря, стало известно об утечке топлива на нефтепроводе «Дружба» в Польше. В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. PERN превентивно отключила одну из насосных подстанций. Польская компания — оператор по обслуживанию трубопровода «Дружба» PERN до конца внутреннего расследования не стала отрицать никакие из версий о причинах произошедшего, в числе которых намеренное повреждение.
Трубопровод «Дружба» проходит через территорию России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две ветки: северную — в направлении Польши и Германии и южную — через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.