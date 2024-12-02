Молодежные Азиатские игры 2025 года перенесены из Ташкента в Бахрейн

Напомним, что в 2019 году в Дохе было официально объявлено о том, что Ташкент станет хозяином игр. Для их проведения началось строительство масштабных спортивных объектов в районе Нового Ташкента, а подготовка потребовала значительных инвестиций — порядка 300 миллионов долларов.
Причина банальна: не успели вовремя
Сегодня стало известно, что Узбекистан сам отказался от проведения игр. Национальный олимпийский комитет страны направил в ОСА письмо, в котором объяснил невозможность проведения игр в сентябре 2025 года. Причина проста — строительство Олимпийского города в Ташкенте не будет завершено в срок.
Несмотря на многолетние усилия и вложенные ресурсы, проект не удалось реализовать вовремя. Это вызывает множество вопросов, ведь мероприятие такого масштаба требовало чёткого планирования и соблюдения сроков.
Что теперь?
Перенос игр — это удар по имиджу Узбекистана, который стремится укрепить свои позиции на международной спортивной арене. В то же время Бахрейн выразил готовность принять соревнования. Олимпийский комитет этой страны заявил, что обладает всем необходимым: спортивными объектами, инфраструктурой, медицинскими услугами и поддержкой руководства.
Пока Узбекистану остаётся надеяться, что вложенные средства не пропадут зря, а объекты, строящиеся в рамках подготовки к играм, всё же будут завершены и использованы в будущем.
Вопросы без ответов
Решение отказаться от игр вызывает множество обсуждений: почему сроки строительства не были соблюдены? Как это повлияет на репутацию Узбекистана? И главное — как избежать подобных ситуаций в будущем?
Делитесь своими мыслями в комментариях. Как вы считаете, что привело к этому решению? И есть ли шанс, что Узбекистан сможет провести другое крупное мероприятие на достойном уровне?