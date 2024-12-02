Молодежные Азиатские игры 2025 года перенесены из Ташкента в Бахрейн

Напомним, что в 2019 году в Дохе было официально объявлено о том, что Ташкент станет хозяином игр. Для их проведения началось строительство масштабных спортивных объектов в районе Нового Ташкента, а подготовка потребовала значительных инвестиций — порядка 300 миллионов долларов.