Мэр Иркутска обсудил меры безопасности в зимний период

В целях предотвращения несчастных случаев на льду усилено патрулирование берегов, установлены предупреждающие знаки и проводятся разъяснительные беседы с гражданами. Также запланировано усиление работы с семьями, имеющими детей, по обучению безопасному обращению с огнем и электроприборами. Обсуждалась готовность пожарных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспеченность противопожарного водоснабжения.