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Мэр Иркутска обсудил меры безопасности в зимний период

В мэрии Иркутска состоялось заседание, посвященное предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний период.

Источник: МК.RU Иркутск

Об этом сообщает городская администрация.

Участники заседания, в числе которых представители мэрии, МЧС, правоохранительных органов и муниципальных предприятий, под руководством мэра Руслана Болотова обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности населения. Особое внимание уделено профилактике происшествий на водных объектах, а также в жилом секторе, связанных с использованием печного отопления и электронагревательных приборов.

В целях предотвращения несчастных случаев на льду усилено патрулирование берегов, установлены предупреждающие знаки и проводятся разъяснительные беседы с гражданами. Также запланировано усиление работы с семьями, имеющими детей, по обучению безопасному обращению с огнем и электроприборами. Обсуждалась готовность пожарных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспеченность противопожарного водоснабжения.