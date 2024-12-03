Мэр Иркутска обсудил меры безопасности в зимний период

Об этом сообщает городская администрация.
Участники заседания, в числе которых представители мэрии, МЧС, правоохранительных органов и муниципальных предприятий, под руководством мэра Руслана Болотова обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности населения. Особое внимание уделено профилактике происшествий на водных объектах, а также в жилом секторе, связанных с использованием печного отопления и электронагревательных приборов.
В целях предотвращения несчастных случаев на льду усилено патрулирование берегов, установлены предупреждающие знаки и проводятся разъяснительные беседы с гражданами. Также запланировано усиление работы с семьями, имеющими детей, по обучению безопасному обращению с огнем и электроприборами. Обсуждалась готовность пожарных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспеченность противопожарного водоснабжения.