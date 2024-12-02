Омичи смогут позвонить лично губернатору

Прямой теле и радио эфир «Хоценко о важном» стартует в четверг, 12 декабря, в 20:00 по омскому времени. Помимо указанных каналов, послушать ответы главы омского региона можно будет на телеканале «России 24», а также в эфире «Радио России» и Monte Carlo Омск.