Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут позвонить лично губернатору

Глава Омской области Виталий Хоценко проведёт прямую линию с жителями региона.

Прямая линия с губернатором заработает в Омской области 12 декабря. Виталий Хоценко ответит на вопросы омичей в прямом эфире.

Принимать вопросы от жителей области начнут уже 6 декабря на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и в пабликах сайтов 12 канала и ГТРК «Иртыш». Помимо имени и фамилии в обращении необходимо указать адрес и телефон для обратной связи.

Прямой теле и радио эфир «Хоценко о важном» стартует в четверг, 12 декабря, в 20:00 по омскому времени. Помимо указанных каналов, послушать ответы главы омского региона можно будет на телеканале «России 24», а также в эфире «Радио России» и Monte Carlo Омск.

Задать вопрос губернатору можно будет и по телефону в прямом эфире. Номер появится в начале трансляции, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.