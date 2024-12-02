Омичи смогут позвонить лично губернатору

Прямая линия с губернатором заработает в Омской области 12 декабря. Виталий Хоценко ответит на вопросы омичей в прямом эфире.
Принимать вопросы от жителей области начнут уже 6 декабря на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и в пабликах сайтов 12 канала и ГТРК «Иртыш». Помимо имени и фамилии в обращении необходимо указать адрес и телефон для обратной связи.
Прямой теле и радио эфир «Хоценко о важном» стартует в четверг, 12 декабря, в 20:00 по омскому времени. Помимо указанных каналов, послушать ответы главы омского региона можно будет на телеканале «России 24», а также в эфире «Радио России» и Monte Carlo Омск.
Задать вопрос губернатору можно будет и по телефону в прямом эфире. Номер появится в начале трансляции, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.