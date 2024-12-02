Санду получила премию в 100 000 евро «за продвижение демократии»

Это не первая денежная премия, которую вручали Майе Санду в течение ее президентского мандата. Так, 18 мая этого года в Лейпциге она получила премию имени Роберта Блюма за демократию. В администрации главы государства тогда заявили, что прилагающиеся к награде 25 тысяч евро будет пожертвованы на благотворительность.