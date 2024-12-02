Санду получила премию в 100 000 евро «за продвижение демократии»

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду была удостоена Премии Рейнхарда Мона 2025 года, присуждаемой Фондом Бертельсманна раз в два года за образцовую приверженность защите и продвижению демократии, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент Майя Санду была отмечена за мужество и решимость отстаивать демократические ценности перед лицом сложных внешних вызовов», — говорится в сообщении.
На премию выделено 100 000 евро, которые Санду решила пожертвовать: большая часть средств пойдет на поддержку проектов развития в ее родной деревне Рисипены Фалештского района.
Санду заявила, что эта награда — «признание мужества граждан Республики Молдова, которые показали, что хотят подлинной демократии и борются за нее».
Это не первая денежная премия, которую вручали Майе Санду в течение ее президентского мандата. Так, 18 мая этого года в Лейпциге она получила премию имени Роберта Блюма за демократию. В администрации главы государства тогда заявили, что прилагающиеся к награде 25 тысяч евро будет пожертвованы на благотворительность.
В январе 2024 года Санду получила награду «Тимишоара за европейские ценности» (Timişoara pentru valori europene). К ней прилагалась денежная премия в размере 30 тысяч евро, которая, по заверению Санду, была направлена организации Prietena Mea, занимающейся помощью детям.