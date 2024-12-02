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Токаев поздравил президента ОАЭ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 декабря направил телеграмму поздравления президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Президент поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов.

«Как отметил Президент, ОАЭ — страна с динамично развивающейся экономикой, пользующаяся высоким авторитетом в международном сообществе. Он пожелал Эмиратам дальнейшего процветания под руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна», — сообщили в Акорде.

Кроме того, глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ, которые являются одним из ключевых партнеров Казахстана в Заливе, во благо двух народов.

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