Токаев поздравил президента ОАЭ

Президент поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов.
«Как отметил Президент, ОАЭ — страна с динамично развивающейся экономикой, пользующаяся высоким авторитетом в международном сообществе. Он пожелал Эмиратам дальнейшего процветания под руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна», — сообщили в Акорде.
Кроме того, глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ, которые являются одним из ключевых партнеров Казахстана в Заливе, во благо двух народов.