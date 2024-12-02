Мединский раскрыл новые детали прерванных переговоров с Украиной

«Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», — сказал он.
Он также сообщил подробности переговоров, шедших между российской и украинской делегацией весной 2022 года. «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — заявил Мединский после пресс-конференции, посвященной презентации полного собрания Российской исторической энциклопедии.
«Более того, я вам скажу, была возможность договориться на первой же встрече в Беларуси, сразу. И была возможность тогда же остановить боевые действия, если бы были на этот счет разум и воля украинской стороны», — добавил помощник российского президента.
Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Киевом. В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что он продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной.
Переговоры об урегулировании конфликта начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. В мае российский МИД и офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.
В июне 2023 года Владимир Путин рассказал, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».