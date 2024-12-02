Мединский раскрыл новые детали прерванных переговоров с Украиной

Он также сообщил подробности переговоров, шедших между российской и украинской делегацией весной 2022 года. «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — заявил Мединский после пресс-конференции, посвященной презентации полного собрания Российской исторической энциклопедии.