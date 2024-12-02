Выплатят по 800 тысяч рублей: власти Златоуста придумали, как решить проблему с нехваткой фельдшеров и стоматологов

Власти Златоуста увеличили размер единовременной выплаты для фельдшеров и зубных врачей до 800 тысяч рублей. Мера соцподдержки призвана привлечь в город кадры и решить проблему нехватки специалистов в медицине. Об этом сообщили в администрации Златоуста.
— С 1 января 2025 года сумма единовременной выплаты составит 800 тысяч рублей, что на 300 тысяч больше, чем было ранее. В соответствии с положением, специалист может обратиться за ней спустя год после заключения трудового договора, — рассказали в городской администрации.
Однако есть условие: после получения единовременной выплаты специалист должен проработать в городской больнице или клинике как минимум пять лет.
— Увеличение суммы «подъемных» должно повысить обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами. Только за последние два года в Златоуст приехали 15 медработников. Это хирург, онколог, кардиолог, эпидемиолог, отоларинголог, рентгенолог, педиатр, стоматологи, психиатры, терапевты и фельдшеры. Комплексную работу проводим совместно с областным Минздравом, городской больницей и депутатами, — рассказал глава Златоуста Олег Решетников.
Напомним, врачи с высшим образованием, устраивающиеся в медучреждения Златоуста, могут рассчитывать на выплату в 2 миллиона рублей. При этом возникает обязанность проработать здесь не менее семи лет.