Выплатят по 800 тысяч рублей: власти Златоуста придумали, как решить проблему с нехваткой фельдшеров и стоматологов

— С 1 января 2025 года сумма единовременной выплаты составит 800 тысяч рублей, что на 300 тысяч больше, чем было ранее. В соответствии с положением, специалист может обратиться за ней спустя год после заключения трудового договора, — рассказали в городской администрации.