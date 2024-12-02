Губернатор Самарской области провел заседание Госсовета по развитию ОПК

В пятницу, 29 ноября, в Туле прошло заседание Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» и Экспертного совета по развитию финансовых и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Комитета Госдумы России по промышленности и торговле на тему развития организаций ОПК. В нем приняли участие представители Госдумы, министерства промышленности и торговли, а также эксперты и руководители крупных предприятий. Заседание возглавил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Главной темой встречи стало улучшение работы предприятий ОПК, особенно в части нормативно-правового регулирования их деятельности. Вячеслав Федорищев отметил, что оборонно-промышленный комплекс всегда был «двигателем» для развития науки, технологий и инноваций.
«Мы должны уже сейчас понимать, после наступления нашей Победы, какие уроки мы извлечем для развития гражданского направления и научно-технического развития нашей страны из того опыта, который мы сейчас активно получаем, поддерживая предприятия ОПК», — сказал глава 63-го региона.
Одним из ключевых направлений, требующих обсуждения, стало ценообразование и банковское сопровождение гособоронзаказов. Было предложено пересмотреть действующие механизмы, чтобы снизить финансовую нагрузку на предприятия.
Второй важный вопрос повестки — реализация проектов по производству высокотехнологичной продукции, а также диверсификация производства, включая увеличение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК. Президент России Владимир Путин ранее поставил цель довести этот показатель до 50% к 2030 году.
«В настоящее время предприятия обеспечены заказами, но нельзя забывать и о диверсификации», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В Самарской области по итогам 2022 года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 55%, но в последние годы увеличились объемы выпуска военной продукции, что временно снизило этот показатель.
Сейчас завершается новый этап исследования по диверсификации, результаты которого будут направлены в Государственный Совет для дальнейшей работы.