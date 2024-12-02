Губернатор Самарской области провел заседание Госсовета по развитию ОПК

В пятницу, 29 ноября, в Туле прошло заседание Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» и Экспертного совета по развитию финансовых и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Комитета Госдумы России по промышленности и торговле на тему развития организаций ОПК. В нем приняли участие представители Госдумы, министерства промышленности и торговли, а также эксперты и руководители крупных предприятий. Заседание возглавил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.