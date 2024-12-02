Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник

«Боевики группировки “ан-Нусра”* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможным без советников с Украины, из “Исламской партии Туркестана”* и сирийских офицеров, (которые перешли на сторону террористов)», — сказал собеседник агентства.
По его словам, управление наступательными операциями осуществлялось с помощью высоких технологий, предоставленных американцами.
«Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта, таким образом с большого расстояния происходило применение и навигация ударных БЛА и дронов-камикадзе», — пояснил он.
Источник добавил, что сирийская армия в первые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы. «Средства связи армии массово глушились (в ходе наступления террористов)», — сказал собеседник агентства.
Сирийский осведомленный источник сообщал РИА Новости в сентябре, что украинские военные инструкторы, прибывшие в провинцию Идлиб, обучали террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* производству и модернизации беспилотников.
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам»*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь к Алеппо и Хаме. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить Алеппо впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.
Сирийские войска ответили на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Как заявило командование, 1 декабря продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
* Запрещенные в России террористические организации