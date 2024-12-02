Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник

В среду, 27 ноября, группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам»*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь к Алеппо и Хаме. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.