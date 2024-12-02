Юрий Ильин покидает пост заместителя губернатора Нижегородской области

Юрий Ильин пришел в правительство региона, возглавляемое Глебом Никитиным, в 2017 году. До этого был помощником господина Никитина, когда тот занимал должность первого заместителя главы Минпромторга РФ. До 2020 года Юрий Ильин руководил секретариатом губернатора, затем возглавил аппарат правительства области. С 2022 года должность руководителя аппарата совместили с вновь созданной должностью зампредседателя регионального правительства. С марта 2023 года Юрия Ильина повысили до заместителя губернатора, он курирует министерство кадровой политики, министерство международных связей, управление делами, аппарат и управление документационного обеспечения.