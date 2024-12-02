Глава государства направил телеграмму президенту Лаоса

«Касым-Жомарт Токаев отметил значительные успехи Лаоса в укреплении государственности и повышении благосостояния народа. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения продолжат поступательно развиваться», — отмечено в сообщении.