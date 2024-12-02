Маск заявил, что помилование Хантера Байдена угрожает США

«Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня, — и нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится. Хватит. Я верю в систему правосудия, но я также считаю, основываясь на опыте борьбы с этим явлением, что грубая политика заразила судебный процесс, а это привело к ошибке. Как только я принял решение в эти выходные, не было смысла откладывать его дальше. Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому выводу», — подчеркнул Байден.