Текслер после разноса генпрокурора РФ уволил начальника Госжилинспекции

Соответствующее постановление подписано 2 декабря.
«Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления “Государственная жилищная инспекция Челябинской области”, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 2 декабря», — говорится в документе.
Также там сказано, что это происходит по инициативе самой Ковалевой.
Напомним, Генеральный прокурор России Игорь Краснов 27 ноября поручил провести масштабные проверки сферы ЖКХ в Челябинской области, в том числе действий региональных чиновников и управлявших компаний.
Через день, 29 числа, Текслер провел совещание по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, поручил сменить руководство Госжилинспекции.