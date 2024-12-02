Текслер после разноса генпрокурора РФ уволил начальника Госжилинспекции

«Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления “Государственная жилищная инспекция Челябинской области”, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 2 декабря», — говорится в документе.