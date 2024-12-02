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Текслер после разноса генпрокурора РФ уволил начальника Госжилинспекции

Губернатор Алексей Текслер после разноса генпрокурора РФ уволил начальника Госжилинспекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление подписано 2 декабря.

«Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления “Государственная жилищная инспекция Челябинской области”, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 2 декабря», — говорится в документе.

Также там сказано, что это происходит по инициативе самой Ковалевой.

Напомним, Генеральный прокурор России Игорь Краснов 27 ноября поручил провести масштабные проверки сферы ЖКХ в Челябинской области, в том числе действий региональных чиновников и управлявших компаний.

Через день, 29 числа, Текслер провел совещание по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, поручил сменить руководство Госжилинспекции.