Шольц прибыл в Киев впервые за два с половиной года с начала СВО

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит Шольца в Киев за последние два с половиной года. В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай и назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине. Приведут ли усилия германских политиков к завершению военных действий — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Для начала уточним, изменились ли за последнее время военно-политические и оперативно-стратегические установки коллективного Запада в области ведения военных действий на Украине? Сразу исключим из этих оценок мнения отставных политиков и экс-военачальников, равно как и многочисленные экспертные оценки. Как правило, они в большинстве своем не транслируют мнения действующих глав государств и правительств Запада.
Будем опираться только на факты. К примеру, к кардинальному изменению военно-политических и оперативно-стратегических установок могло бы привести разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по территории России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Вслед за Вашингтоном Франция и Британия тоже сняли свои ограничения на удары крылатыми ракетами воздушного базирования.
Казалось бы, подобные меры могли привести к кардинальному изменению в ходе вооруженной борьбы. Безусловно, могли бы, если бы ВСУ (а точнее, американские инструкторы) запускали, к примеру, по 1500 ракет в сутки. Иными словами, на Россию в этом случае обрушился бы град из западных ракет.
Однако по факту ничего подобного не происходит, и, похоже, в ближайшее время не произойдет. С военной точки зрения, удары, которые были осуществлены с момента разрешения Байдена, можно охарактеризовать как одиночные пуски ракет, не принесшие пока каких-либо существенных разрушений.
Складывается впечатление, что установка коллективного Запада «Украина не должна проиграть, но и Россия не должна выиграть» так и не претерпела существенных изменений. А разрешение наносить удары по РФ является либо демонстрацией потенциальных возможностей Запада, либо одним из вопросов предстоящих переговоров.
Чего хочет Зеленский?
Похоже, это осознает и Владимир Зеленский — ракеты его проблем не решат. За последнее время точка зрения президента Украины на ведение военных действий сильно изменилась. Если раньше он категорически настаивал на возврате к границам 1991 года, с жаром отрицал малейшую возможность хотя бы даже временной утраты одного квадратного метра территории своей страны, то в последнее время откорректировал свою позицию.
К примеру, в интервью телеканалу Sky News в конце ноября украинский лидер говорил, что горячая фаза военных действий может прекратиться, если Украина войдет в НАТО с контролируемыми Киевом территориями, а на утраченные регионы распространится приглашение в альянс.
При этом в декабре Зеленский заявил, что он против того, чтобы страну приглашали в НАТО без территорий, утраченных в ходе боев. Он подчеркнул, что Киев никогда юридически не признает присоединение четырех регионов и Крыма к России и, «безусловно, все это вернется». Вполне можно расценивать эти слова президента Украины как шаг к возможному мирному урегулированию.
«Согласование позиций».
Возвращаясь к германским политикам и их визитам в Китай и на Украину, отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целью своего визита в Китай начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Безусловно, позиция министра иностранных дел ФРГ по этому вопросу не является для Пекина определяющей. Так что, скорее всего, этот визит — возможное согласование позиций.
Нельзя исключать, что этим же целям подчинен и приезд канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.
Глава ФРГ, надо полагать, хочет лично ознакомиться с оценками текущей ситуации президентом Украины, уточнить его планы на будущее и, нельзя исключать, рассеять надежды Зеленского на приглашение в НАТО чуть ли не на этой неделе.
Если бы такие планы в Брюсселе действительно существовали, вряд ли сообщать о них Киеву послали бы Шольца. Реально это могло бы произойти только после 20 января 2025 года в ходе официального визита президента Украины в Вашингтон.
Поэтому визиты германских политиков как в Киев, так и в Берлин, можно оценивать как подготовку к возможным мирным переговорам и согласование позиций (о чем, собственно говоря, и заявляла глава МИД ФРГ). Несмотря на раз от разу повторяемые европейскими политиками слова о поддержке Украины, речи о стратегическом поражении России давно не ведется, и складывается впечатление, что основная задача для коллективного Запада — по возможности завершить это противостояние без потери лица для всех трех сторон — самого Запада, России и Украины.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).