Шольц прибыл в Киев впервые за два с половиной года с начала СВО

Поэтому визиты германских политиков как в Киев, так и в Берлин, можно оценивать как подготовку к возможным мирным переговорам и согласование позиций (о чем, собственно говоря, и заявляла глава МИД ФРГ). Несмотря на раз от разу повторяемые европейскими политиками слова о поддержке Украины, речи о стратегическом поражении России давно не ведется, и складывается впечатление, что основная задача для коллективного Запада — по возможности завершить это противостояние без потери лица для всех трех сторон — самого Запада, России и Украины.