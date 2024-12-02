Байден помиловал своего сына Хантера перед отставкой: возможные причины и последствия

Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, получил официальное помилование от своего отца как главы государства. С соответствующим обращением лично выступил пока еще действующий глава Белого дома.
Байден постарался объяснить, почему решил помиловать сына, хотя ранее обещал этого не делать. В первую очередь президент США назвал процесс в отношении Хантера несправедливым, политически мотивированным. По утверждению Байдена, дело против его сына возбудили с целью воспрепятствовать переизбранию кандидата от демократов на пост главы государства.
Американский бизнесмен Илон Маск уже оценил поступок Байдена негативно. Он отметил, что решение действующего главы государства может негативно сказаться на политической целостности Соединенных Штатов.
Политик Александр Зорин, лидер Демократической партии России, считает, что помилование Хантера Байдена объясняется просто. Поскольку американские демократы проиграли президентские выборы и главой Белого дома теперь станет Дональд Трамп, бороться за поддержку электората уже нет смысла.
В то же время Байден в силу возраста вряд ли будет претендовать на президентское кресло в будущем. Тем самым у лидера США «развязались руки»: он занялся решением тех вопросов, которые ранее откладывал на более поздний период.
Эксперт отмечает, что Хантеру грозило 25 лет лишения свободы за совокупность серьезных преступлений, в том числе за неуплату налогов, незаконную покупку оружия, подлог документов, сексуальную эксплуатацию и даже употребление наркотических веществ прямо в здании Белого дома.