Путин и президент Ирана обсудили ситуацию в Сирии

«Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках ''Астанинского формата'' с участием Турции», — сообщил Кремль.
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан также обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей лидеров по итогам переговоров в Казани 23 октября. Президенты России и Ирана договорились о дальнейших контактах.
Сирийские вооруженные формирования, в числе которых радикальная группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), начали наступление в провинции Алеппо 27 ноября — это самая серьезная эскалация в этом районе с 2020 года. Свои действия боевики объяснили участившимися атаками со стороны сирийской армии и союзных ей проиранских формирований, включая «Хезболлу».