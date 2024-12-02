Путин и президент Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Сирийские вооруженные формирования, в числе которых радикальная группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), начали наступление в провинции Алеппо 27 ноября — это самая серьезная эскалация в этом районе с 2020 года. Свои действия боевики объяснили участившимися атаками со стороны сирийской армии и союзных ей проиранских формирований, включая «Хезболлу».