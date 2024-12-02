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Путин и президент Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Основное внимание лидеры уделили ситуации в Сирии, где антиправительственные силы несколько дней ведут наступление.

Источник: РИА "Новости"

«Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках ''Астанинского формата'' с участием Турции», — сообщил Кремль.

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан также обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей лидеров по итогам переговоров в Казани 23 октября. Президенты России и Ирана договорились о дальнейших контактах.

Сирийские вооруженные формирования, в числе которых радикальная группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), начали наступление в провинции Алеппо 27 ноября — это самая серьезная эскалация в этом районе с 2020 года. Свои действия боевики объяснили участившимися атаками со стороны сирийской армии и союзных ей проиранских формирований, включая «Хезболлу».

Путин Владимир