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Военный эксперт оценил перспективы ввода войск НАТО на Украину

Страны Североатлантического альянса откажутся от ввода войск на Украину для открытого противостояния с Россией из-за дефицита живой силы. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О возможности ввода группировки войск НАТО на Украину для обеспечения соблюдения договоренности о прекращении огня ранее сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она уточнила, что решение о вводе воинского контингента должен принимать Киев.

Военный эксперт считает, что страны Евросоюза и США действительно рассматривают сценарий ввода войск НАТО на Украину в случае, если Москва не примет условия соглашения о деэскалации.

«НАТО попытается нас запугать введением своих войск. Но я думаю, что ничего у них не получится», — сказал Матвийчук «Инфо 24».

Полковник в отставке объяснил, что Североатлантический альянс не может перевести на Украину достаточное количество военных для того, чтобы создать реальный противовес России. В НАТО сейчас наблюдается дефицит военнослужащих.

Кроме того, военно-политический блок испытывает нехватку вооружения и техники из-за массовых поставок Киеву.

«Для того, чтобы хоть как-то противостоять нашей группировке на Украине, им придется ввести не 100 тысяч военнослужащих, а как минимум полмиллиона солдат. В настоящее время они не обладают такими силами», — добавил Матвийчук.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может временно пожертвовать территории ради достижения перемирия. При этом Киев получит гарантии безопасности, в том числе вооруженную поддержку со стороны Североатлантического альянса.

НАТО