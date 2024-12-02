Военный эксперт оценил перспективы ввода войск НАТО на Украину

О возможности ввода группировки войск НАТО на Украину для обеспечения соблюдения договоренности о прекращении огня ранее сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она уточнила, что решение о вводе воинского контингента должен принимать Киев.
Военный эксперт считает, что страны Евросоюза и США действительно рассматривают сценарий ввода войск НАТО на Украину в случае, если Москва не примет условия соглашения о деэскалации.
«НАТО попытается нас запугать введением своих войск. Но я думаю, что ничего у них не получится», — сказал Матвийчук «Инфо 24».
Кроме того, военно-политический блок испытывает нехватку вооружения и техники из-за массовых поставок Киеву.
«Для того, чтобы хоть как-то противостоять нашей группировке на Украине, им придется ввести не 100 тысяч военнослужащих, а как минимум полмиллиона солдат. В настоящее время они не обладают такими силами», — добавил Матвийчук.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может временно пожертвовать территории ради достижения перемирия. При этом Киев получит гарантии безопасности, в том числе вооруженную поддержку со стороны Североатлантического альянса.