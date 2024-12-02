Бывший завод Danone передал два бомбоубежища в Самаре государству

Бывшее российское подразделение крупного французского производителя молочной продукции Danone отдал два бомбоубежища в госсобственность. Филиал молочного комбината «Самаралакто» передал два защитных сооружения гражданской обороны в Советском районе Самары. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.
Иск был подан заместителем прокурора Самарской области в июле 2024 года. В нем требовалось вернуть два защитных сооружения, расположенные на Заводском шоссе в Самаре, в госсобственность. Судебные заседания несколько раз откладывались.
В результате иски были отозваны. Как стало известно, компания добровольно исполнила требования и передала объекты в распоряжение государства.
Напомним, компания Danone в России прекратила свою деятельность в 2022 году. В 2023 году ее активы были переданы в управление Росимущества и переименованы в компанию «Эйч энд Эн».