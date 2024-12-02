Bild выяснил цель поездки Шольца на Украину

Это первый визит Шольца в Киев за последние два с половиной года. После прибытия он объявил о поставках оружия Украине на €650 млн.
Дальнейшие поставки вооружения на Украину, о которых заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве, являются не новой, а уже обговоренной ранее военной помощью, пишет Bild со ссылкой на депутата Партии зеленых в бундестаге Себастьяна Шефера.
По словам Шефера, «этот пакет является частью поддержки, которую канцлер обещал Зеленскому во время его визита в Берлин в октябре». «Так что канцлер приехал с пустыми руками», — отметил член парламентского комитета по бюджету.
Издание также сослалось на сведения из германского Минфина, где заявили, что текущий бюджет военной помощи в настоящее время «несколько перезабронирован», а бюджета на будущий год пока нет.
Шольц стал канцлером Германии в декабре 2021 года, сменив Ангелу Меркель. До конца марта должны состояться досрочные парламентские выборы, Шольц вновь примет в них участие как кандидат Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
После повторного выдвижения в канцлеры Шольц на пресс-конференции СДПГ озвучил основные пункты своей позиции по конфликту на Украине. Он указал, что поддерживает финансирование помощи Киеву через заимствования из бюджета Германии, но отвергает возможность поставки на Украину ракет Taurus. Также политик не поддерживает предоставление Киеву разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России.
Визит Шольца на Украину проходит на фоне опасений в Евросоюзе, что избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева, что вынудит европейские страны взять на себя большие обязательства и поставит ВСУ в тяжелое положение. В середине ноября Шольц провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого сообщил, что позиция нового американского лидера более взвешенная, чем считается, и нет признаков того, что он намерен заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по Украине без участия Киева.
Параллельно немецкий канцлер созвонился с президентом России, их беседа стала первой почти за два года. В немецком кабмине после переговоров отметили, что Шольц осудил военную операцию России на Украине, призвал Путина прекратить ее и вывести войска. В Кремле, в свою очередь, назвали разговор попыткой «сопоставить позиции».