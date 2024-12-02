Bild выяснил цель поездки Шольца на Украину

Визит Шольца на Украину проходит на фоне опасений в Евросоюзе, что избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева, что вынудит европейские страны взять на себя большие обязательства и поставит ВСУ в тяжелое положение. В середине ноября Шольц провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого сообщил, что позиция нового американского лидера более взвешенная, чем считается, и нет признаков того, что он намерен заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по Украине без участия Киева.