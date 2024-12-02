Антиправительственные протесты в Грузии: к чему могут привести требования оппозиции

Несколько дней в грузинской столице Тбилиси продолжаются массовые беспорядки. Они направлены против парламентских выборов, на которых вновь победила правящая в стране партия «Грузинская мечта».
В настоящее время у власти в Тбилиси находится правительство Ираклия Кобахидзе, более нейтральное по отношению к РФ, чем предшествовавшие. Ранее поступила информация, что на пост президента Грузии от правящей партии выдвинули Михаила Кавелашвили, чемпиона России по футболу 1995 года.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин уже назвал протесты в Тбилиси и действия властей внутренним делом этой страны.
Противоположная позиция у некоторых представителей Евросоюза. Например, глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал грузин «не сдаваться», обращаясь, к оппозиционным силам, вышедшим на улицы Тбилиси.
Политолог Аркадий Дубнов в беседе с РБК отметил, что оппозицию в Тбилиси поддерживает молодежь, а идея интеграции с Евросоюзом действительно популярна в стране. Поэтому определенные риски для правящей партии присутствуют.
Впрочем, грузинский аналитик Арчил Сихарулидзе рассказал РБК, что протесты вряд ли приведут к смене власти в стране, так как для этого необходим переход силовых структур на сторону протестующих.
Подобную позицию озвучил RTVI и главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов. Эксперт отметил, что «Грузинской мечте» пока нет смысла разгонять протесты, так как она имеет поддержку среди части населения и повышать ставки ей не нужно.