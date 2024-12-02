В настоящее время у власти в Тбилиси находится правительство Ираклия Кобахидзе, более нейтральное по отношению к РФ, чем предшествовавшие. Ранее поступила информация, что на пост президента Грузии от правящей партии выдвинули Михаила Кавелашвили, чемпиона России по футболу 1995 года.