Путин одобрил подписание соглашения с Беларусью о постановлениях судов

В нем также содержится распоряжение поручить Министерству юстиции России по достижении договоренности с белорусской стороной подписать от имени РФ указанное соглашение. Отмечается, что в проект документа, одобренный российским правительством, Минюст вправе вносить изменения, если они не имеют принципиального характера.