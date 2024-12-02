Путин одобрил подписание соглашения с Беларусью о постановлениях судов

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Глава российского государства Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов РФ и судов Республики Беларусь», — сказано в документе.
В нем также содержится распоряжение поручить Министерству юстиции России по достижении договоренности с белорусской стороной подписать от имени РФ указанное соглашение. Отмечается, что в проект документа, одобренный российским правительством, Минюст вправе вносить изменения, если они не имеют принципиального характера.