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Путин одобрил подписание соглашения с Беларусью о постановлениях судов

Документ от имени России поручено подписать Минюсту РФ при достижении договоренности с белорусской стороной.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Глава российского государства Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов РФ и судов Республики Беларусь», — сказано в документе.

В нем также содержится распоряжение поручить Министерству юстиции России по достижении договоренности с белорусской стороной подписать от имени РФ указанное соглашение. Отмечается, что в проект документа, одобренный российским правительством, Минюст вправе вносить изменения, если они не имеют принципиального характера.

Путин Владимир
закон