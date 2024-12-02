Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории «глубинного государства» Кэш Патель

После того как Джо Байден занял Овальный кабинет, Кэш Патель остался одним из самых заметных союзников экс-президента. Он яро отстаивал теорию об украденной победе Дональда Трампа на выборах-2020 и выступал в его защиту на судебных процессах. А созданный им фонд был призван оказывать финансовую помощь в том числе и семьям людей, обвиняемых в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Кроме того, бывший сотрудник администрации продавал мерч с Дональдом Трампом под брендом K$H (игра слов и символов, напоминает слово «cash» — «наличные») и выпустил серию детских книг о «короле Дональде», где отвел себе роль помогающего ему волшебника.