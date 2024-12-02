Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории «глубинного государства» Кэш Патель

Комментируя выбор Дональда Трампа, который в эти дни заканчивает формирование своей команды, конгрессмен-демократ Джейми Раскин заявил в эфире CNN: избранный президент хочет видеть на должности главы ФБР «максимально преданного человека», в результате чего фактор профессионализма отходит на второй план.
А советник Дональда Трампа по нацбезопасности в 2018—2019 годах (а затем его ярый критик) Джон Болтон сравнил Кэша Пателя с Иосифом Сталиным и призвал Сенат проголосовать против этой кандидатуры.
Между тем сенатор-республиканец Тед Круз назвал Пателя «очень сильным кандидатом». «Все эти плачи и скрежет зубов, все эти люди, рвущие на себе волосы, — это именно те люди, которые встревожены приходом настоящего реформатора», — заявил он CBS.
Объявляя на минувших выходных о своем выборе, Дональд Трамп охарактеризовал Кэша Пателя как «блестящего юриста», патриота, «защитника истины, ответственности и конституции». По словам избранного президента, Патель сыграл «ключевую роль в раскрытии мистификаций» — обвинений в якобы имевшихся связях первой администрации Дональда Трампа с Россией.
Кэш Патель ранее руководил аппаратом министра обороны, а до этого был старшим директором по контртерроризму в Совете национальной безопасности (СНБ).
В документе подробно описывались ошибки, допущенные Министерством юстиции при получении ордера на слежку за одним из советников на тот момент кандидата в президенты Трампа (целью спецслужб был поиск доказательств связей с РФ). Чиновники ФБР и Министерства юстиции обвинялись в записке в предвзятом отношении к Дональду Трампу и злоупотреблении полномочиями.
NYT рассказала также, что в 2019 году Кэш Патель мог стать «политическим палачом» в администрации Трампа.
Бывший заместитель советника по нацбезопасности Чарльз Купперман пояснил изданию: Патель должен был бы проверять членов правительства на лояльность. К слову, еще в пору работы в Пентагоне Кэш Патель проявлял себя в этом качестве, открыто призывая к чисткам в силовых структурах и продвигая идеи о влиянии на них «глубинного государства» (теория заговора, согласно которой в США есть группа неизбираемых госслужащих, которые существенно влияют на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство). Однако Трампа в последний момент отговорили от передачи чиновнику функций «блюстителя лояльности».
После того как Джо Байден занял Овальный кабинет, Кэш Патель остался одним из самых заметных союзников экс-президента. Он яро отстаивал теорию об украденной победе Дональда Трампа на выборах-2020 и выступал в его защиту на судебных процессах. А созданный им фонд был призван оказывать финансовую помощь в том числе и семьям людей, обвиняемых в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Кроме того, бывший сотрудник администрации продавал мерч с Дональдом Трампом под брендом K$H (игра слов и символов, напоминает слово «cash» — «наличные») и выпустил серию детских книг о «короле Дональде», где отвел себе роль помогающего ему волшебника.
Даже среди сторонников Трампа претендент на пост главы ФБР широко известен как противоречивая фигура, чья ценность в значительной степени обусловлена недоверием к устоявшейся системе власти (сам избранный президент не раз называл ее «вашингтонским болотом», подчиняющимся «глубинному государству»).
А также рассуждал о том, что он бы сделал с ФБР, будь его воля: «открыл бы (в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне.— “Ъ”) музей “глубинного государства”», а «7 тыс. сотрудников, которые работают в этом здании, отправил бы по всей Америке гоняться за преступниками».