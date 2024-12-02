Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией

«У нас в десять раз больше партийных ресурсов по сравнению с этими четырьмя партиями (оппозиционные коалиции ''За изменения'', ''Единство'', ''Сильная Грузия'', ''За Грузию''.— ''Ъ''), но мы не собираемся реагировать на такие факты даже пропорционально. Их цель — провокации, их цель — превратить все это в гражданский конфликт, на который мы, конечно, ответим терпением и не станем реагировать пропорционально», — заявил господин Кобахидзе на пресс-конференции (цитата по 1TV).
Приводя примеры подобных провокаций, Ираклий Кобахидзе заявил, что накануне неизвестные попытались поджечь офис «Грузинской мечты» в Кутаиси, а сегодня, 2 декабря, забросали камнями еще одно отделение партии в Зестафони, в результате чего пострадала одна из сотрудниц.
На прошлой неделе в Грузии началась новая волна протестов, связанная с решением властей приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. По данным грузинского МВД, за четыре дня на акциях задержали 224 протестующих, трое находятся под следствием по уголовному делу. 44 человека госпитализированы, включая протестующих и полицейских. Силовики использовали для разгона демонстраций водометы и слезоточивый газ. В ответ участники акций строили баррикады и поджигали мусорные контейнеры.