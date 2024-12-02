Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией

«У нас в десять раз больше партийных ресурсов по сравнению с этими четырьмя партиями (оппозиционные коалиции ''За изменения'', ''Единство'', ''Сильная Грузия'', ''За Грузию''.— ''Ъ''), но мы не собираемся реагировать на такие факты даже пропорционально. Их цель — провокации, их цель — превратить все это в гражданский конфликт, на который мы, конечно, ответим терпением и не станем реагировать пропорционально», — заявил господин Кобахидзе на пресс-конференции (цитата по 1TV).