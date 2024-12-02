Лавров не увидел пути к миру в призывах к прекращению огня

«Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе — в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что западные страны придерживаются принципа «ни слова об Украине без Украины», но при этом обсуждают Россию без участия ее представителей в рамках «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского уже более двух лет.
В июне президент России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен отвести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, учитывая их изначальные административные границы, зафиксировать статус новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России, а также согласиться на нейтральный внеблоковый статус. На прошлой неделе российский президент заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной на этих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что «горячая фаза» боевых действий на Украине может прекратиться, если страна войдет в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева. Это необходимо сделать быстро, а потерянные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем, считает он.