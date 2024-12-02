Лавров не увидел пути к миру в призывах к прекращению огня

«Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе — в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).