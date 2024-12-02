Глава европейской дипломатии Кая Каллас: карьера, скандалы, заявления о России

Мать Каи, Кристи Каллас, родилась в Эстонии, но ее детство прошло в Сибири, куда ее родителей депортировали в 1949 году. Политик часто рассказывала, что выросла на историях матери о том непростом периоде жизни семьи. По ее словам, у поколения ее бабушек и дедушек в независимой Эстонии «было все», но они все потеряли с приходом Советского Союза в 1940 году.