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Москалькова обвинила Киев в затягивании обмена 630 украинских военнопленных

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала поименный список 630 украинских военнопленных, которые, по ее словам, более года находятся в России. По словам омбудсмена, она решила опубликовать список, поскольку украинская сторона затягивает процесс обмена, а семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения близких.

Источник: РИА "Новости"

«Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — подписала Москалькова свою публикацию.

На прошлой неделе, 27 ноября, о готовности провести с Украиной обмен военнопленными заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона готова к обмену по формуле «630 на 630». Она добавила, что Россия дает возможность Украине решить, кого из российских военнопленных включать в обмен.

Последний раз Украина и Россия обменивались военнопленными 18 октября по формуле «95 на 95». В начале ноября, Захарова обвинила украинскую сторону в саботаже обменного процесса. Она заявила, что в 2024 году Украина согласилась на возвращение только 279 военнопленных, в то время как Минобороны РФ предлагало обменять 935. После этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что запросил списки военнопленных, которых Россия готова обменять в срочном порядке.

права человека