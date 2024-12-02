Москалькова обвинила Киев в затягивании обмена 630 украинских военнопленных

Последний раз Украина и Россия обменивались военнопленными 18 октября по формуле «95 на 95». В начале ноября, Захарова обвинила украинскую сторону в саботаже обменного процесса. Она заявила, что в 2024 году Украина согласилась на возвращение только 279 военнопленных, в то время как Минобороны РФ предлагало обменять 935. После этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что запросил списки военнопленных, которых Россия готова обменять в срочном порядке.