Москалькова обвинила Киев в затягивании обмена 630 украинских военнопленных

«Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — подписала Москалькова свою публикацию.
На прошлой неделе, 27 ноября, о готовности провести с Украиной обмен военнопленными заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона готова к обмену по формуле «630 на 630». Она добавила, что Россия дает возможность Украине решить, кого из российских военнопленных включать в обмен.
Последний раз Украина и Россия обменивались военнопленными 18 октября по формуле «95 на 95». В начале ноября, Захарова обвинила украинскую сторону в саботаже обменного процесса. Она заявила, что в 2024 году Украина согласилась на возвращение только 279 военнопленных, в то время как Минобороны РФ предлагало обменять 935. После этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что запросил списки военнопленных, которых Россия готова обменять в срочном порядке.