В Ираке опровергли отправку ополченцев для подкрепления в Сирии

Аль-Файяд подчеркнул, что PMF — это официальные силы, и опроверг данные о том, что они выдвинулись в районы Сирии для помощи правительственным войскам. «PMF не действуют за пределами Ирака, а линии обороны на границе с Сирией укреплены. Главнокомандующий вооруженными силами дал указание увеличить присутствие и усилить подразделения на фронтах, а PMF является основной силой для защиты Ирака на фронте с Сирией», — сказал он.