В Ираке опровергли отправку ополченцев для подкрепления в Сирии

«Бронетанковые подразделения доблестной иракской армии продвигаются для поддержки открытых границ от Эль-Каима на юг до границы с Иорданией, предварительно усилив сектор к северо-западу от Ниневии бронетанковыми и механизированными подразделениями», — сообщил он в телеграм-канале.
Коалиция иракских военизированных группировок («Силы народной мобилизации», PMF) находится под командованием главнокомандующего Вооруженных сил Ирака, который дал указание увеличить присутствие на границах с Сирией, заявил глава объединения Фалих аль-Файяд в интервью Al-Iraqiya News TV. Выдержки из него приводит иракское агентство INA.
Аль-Файяд подчеркнул, что PMF — это официальные силы, и опроверг данные о том, что они выдвинулись в районы Сирии для помощи правительственным войскам. «PMF не действуют за пределами Ирака, а линии обороны на границе с Сирией укреплены. Главнокомандующий вооруженными силами дал указание увеличить присутствие и усилить подразделения на фронтах, а PMF является основной силой для защиты Ирака на фронте с Сирией», — сказал он.
«Происходящее в Сирии имеет прямые последствия для национальной безопасности Ирака», — добавил аль-Файяд.
До этого Al Araby Al Jadeed со ссылкой на представителей двух шиитских группировок из иракской PMF сообщил, что они готовятся выдвинуться для помощи сирийским правительственным войскам. При этом представители группировок подчеркнули, что пока решения по этому вопросу нет.
Reuters со ссылкой на иракские и сирийские источники писал, что по меньшей мере 300 членов иракских группировок в ночь на 2 декабря небольшими группами пересекли границу с Сирией для участия в боях с повстанцами. «Это свежие подкрепления, которые направляются на помощь нашим товарищам на линии фронта на севере», — сказал высокопоставленный сирийский военный источник агентства.
27 ноября сирийские повстанцы, возглавляемые исламистскими группировками, в том числе террористической «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) перешли в наступление. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда было заключено соглашение о прекращении огня при посредничестве России и Турции.
К 30 ноября боевики полностью контролировали второй по размеру город в стране — Алеппо, который с 2016-го был под контролем правительственных войск. Также повстанцы отчитывались о продвижении в провинции Идлиб. Источники Reuters из числа боевиков заявили, что они взяли под контроль город Мааррет-эн-Нууман (административный центр одноименного района), что, как писало агентство, означает полный контроль боевиков над провинцией.
Кроме того, боевики сообщают о продвижении в провинции Хама. Согласно публикации в телеграм-канале их единого командования, днем 2 декабря они контролировали семь районов. Сирийская армия до этого опровергала захват повстанцами поселений в Хаме.
2 декабря повстанцы заявили о готовности вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, подчеркнув, что не остановят наступление, пока в стране не произойдет политический переход.
Минобороны России, выступающей на стороне правительственных войск, сообщало об ударах по живой силе и технике боевиков. По последним данным, убиты не менее 320 повстанцев.
Асад заявил, что террористы понимают только «язык силы», поэтому именно силовыми методами Дамаск намерен «сокрушить и уничтожить» их. Он подчеркивал важность поддержки союзников.