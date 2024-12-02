РФ заблокировала программу США в СБ ООН из-за заседания по Украине

«Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта. Сложно сказать, что тут сказалось больше — американское упрямство или англосаксонская солидарность. Но результат тот же. Мы были предсказуемы и транспарентны в отношении нашей позиции с самого начала», — заявил дипломат.
Ранее Полянский сообщал корреспонденту ТАСС о возможности блокировки американской программы в Совбезе.
Председательство в Совбезе 1 декабря перешло к США. В начале ноября Россия не дала принять британскую программу работы, так как в проект было включено заседание по Украине. Как пояснил Полянский, программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом СБ, а Украина к таковым вопросам не относится.
Председательство в Совете Безопасности ООН переходит ежемесячно между государствами — членами Совета в алфавитном порядке по английскому названию стран. Каждая страна занимает пост председателя ровно на один месяц, играя ключевую роль в координации работы Совета и определении повестки дня. Председатель отвечает за проведение заседаний, представление отчетов и обеспечение выполнения процедурных правил. Этот процесс позволяет всем членам Совета участвовать в управлении его работой, обеспечивая ротацию полномочий.