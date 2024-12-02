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РФ заблокировала программу США в СБ ООН из-за заседания по Украине

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия заблокировала разработанный Соединенными Штатами проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, поскольку Вашингтон отказался исключить из него заседание по Украине.

Источник: AP 2024

«Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта. Сложно сказать, что тут сказалось больше — американское упрямство или англосаксонская солидарность. Но результат тот же. Мы были предсказуемы и транспарентны в отношении нашей позиции с самого начала», — заявил дипломат.

Ранее Полянский сообщал корреспонденту ТАСС о возможности блокировки американской программы в Совбезе.

Председательство в Совбезе 1 декабря перешло к США. В начале ноября Россия не дала принять британскую программу работы, так как в проект было включено заседание по Украине. Как пояснил Полянский, программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом СБ, а Украина к таковым вопросам не относится.

Председательство в Совете Безопасности ООН переходит ежемесячно между государствами — членами Совета в алфавитном порядке по английскому названию стран. Каждая страна занимает пост председателя ровно на один месяц, играя ключевую роль в координации работы Совета и определении повестки дня. Председатель отвечает за проведение заседаний, представление отчетов и обеспечение выполнения процедурных правил. Этот процесс позволяет всем членам Совета участвовать в управлении его работой, обеспечивая ротацию полномочий.

ООН