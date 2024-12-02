В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ

По его словам, «существует большая вероятность» того, что с учетом разделения ответственности с США, на Украине будет размещен контингент из Европы. «Столицы задумываются о том, почему разумно планировать. Но внутри сообществ НАТО нет никакой дискуссии», — сказал источник. Он подчеркнул, что в подобном случае Североатлантический совет НАТО как главный орган принятия решений в альянсе должен был бы поручить главнокомандующему объединёнными силами в Европе начать планирование, а этого не произошло.