В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ

Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, «учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить». По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Логично, что во многих столицах ведется военное планирование, потому что мы все знаем, что если будет соглашение о прекращении огня, первое, о чем Украина попросит, — это гарантии безопасности». «И это может принять форму присутствия войск на местах», — заявил диписточник.
По его словам, «существует большая вероятность» того, что с учетом разделения ответственности с США, на Украине будет размещен контингент из Европы. «Столицы задумываются о том, почему разумно планировать. Но внутри сообществ НАТО нет никакой дискуссии», — сказал источник. Он подчеркнул, что в подобном случае Североатлантический совет НАТО как главный орган принятия решений в альянсе должен был бы поручить главнокомандующему объединёнными силами в Европе начать планирование, а этого не произошло.
«Я предвижу, что чем ближе мы подойдем к своего рода переговорам и возможному прекращению огня, тем более важным будет становиться этот вопрос и будет необходимо к нему подготовиться. Но на данный момент мы еще не достигли этой точки, и поэтому ни одна столица не подтвердит, что размышления продолжаются», — сказал представитель НАТО.