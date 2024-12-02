Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Так, в ходе встречи было отмечено, что в Нижегородской области развивается система православного образования. Она включает в себя 11 гимназий, монастырскую школу и детские сады. В настоящее время в православных гимназиях и монастырской школе обучается более 4,7 тысячи детей, в шести детских садах — 787 воспитанников. 96% выпускников таких гимназий поступают на бюджетные места в высшие учебные заведения.