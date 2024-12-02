Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Так, в ходе встречи было отмечено, что в Нижегородской области развивается система православного образования. Она включает в себя 11 гимназий, монастырскую школу и детские сады. В настоящее время в православных гимназиях и монастырской школе обучается более 4,7 тысячи детей, в шести детских садах — 787 воспитанников. 96% выпускников таких гимназий поступают на бюджетные места в высшие учебные заведения.
В планах — расширение сети православных гимназий за счет открытия новых учебных заведений как в Нижнем Новгороде, так и в других городах области.
Кроме того, в ходе встречи особое внимание было уделено реализации проектов по созданию ИТ-кампуса «Неймарк» и Технопарка СПО на базе «Нижполиграфа».
«Нижегородская область активно использует меры поддержки национального проекта “Наука и университеты”. В регионе сразу три вуза участвуют в программе “Приоритет-2030”. На базе двух из них развиваются Передовые инженерные школы. Активно идут работы по строительству и запуску ИТ-кампуса мирового уровня “Неймарк” — их сеть создается в России по поручению Президента Владимира Путина. Все это дает возможность качественного обучения более 100 тыс. студентов, проведения новых исследований и получения передовых разработок, способствующих достижению национальной цели “Технологическое лидерство”», — отметил вице-премьер.
Нижегородская область участвует в пилотном проекте по внедрению и развитию института руководителей по научно-технологическому развитию (РНТР) и разработала свою госпрограмму НТР.
Обсуждая реализацию проекта создания ИТ-кампуса «Неймарк», глава региона напомнил, что кампус создается в рамках национального проекта «Наука и университеты». Основная научно-образовательная повестка ИТ-кампуса запланирована по таким направлениям, как микроэлектроника, искусственный интеллект, кибербезопасность.
«В рамках данных направлений ведется работа по привлечению ведущих вузов и ИТ-компаний как к реализации совместных сетевых образовательных программ, так и к проведению научных исследований и опытно-конструкторских работ. Одним из важных этапов должно стать создание вычислительного кластера».
Также глава региона рассказал заместителю председателя Правительства о реализации проекта по созданию Технопарка СПО на базе «Нижполиграфа».