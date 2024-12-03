Мэр Воронежа Сергей Петрин: «Уверен, что найдем застройщиков для развития старых кварталов»

— Есть контракты на зиму, предусматривающие самый «снежный» вариант. При этом нет опасений, что делать, если «небесная канцелярия» на осадки не расщедрится. Если не понадобятся услуги сторонних организаций, контракты будут расторгнуты. Если из 2 млн, например, нужно будет потратить 100 тысяч, то их и потратим, не больше. Лучше перестраховаться. Сторонние организации смогут предоставить до 100 машин в смену. С этим серьезных проблем нет. Были, к примеру, в управе Центрального района подрядные организации, которые не справлялись. Допустим, в договоре была поставка 20 машин, а на деле доставляли не более пяти. С ними контракты расторгли. Сейчас таких проблем с подрядчиками нет. На погрузочную технику контракты в двух районах есть. Не забываем и о необходимости набрать нужное число дворников.