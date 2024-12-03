Мэр Воронежа Сергей Петрин: «Уверен, что найдем застройщиков для развития старых кварталов»

После совещания в городской администрации мэр Воронежа Сергей Петрин ответил на вопросы журналистов. Естественно, большой интерес вызвала подготовка города к зиме. Сергей Петрин выразил уверенность, что уборка улиц на этот раз пройдет без эксцессов:
— Есть контракты на зиму, предусматривающие самый «снежный» вариант. При этом нет опасений, что делать, если «небесная канцелярия» на осадки не расщедрится. Если не понадобятся услуги сторонних организаций, контракты будут расторгнуты. Если из 2 млн, например, нужно будет потратить 100 тысяч, то их и потратим, не больше. Лучше перестраховаться. Сторонние организации смогут предоставить до 100 машин в смену. С этим серьезных проблем нет. Были, к примеру, в управе Центрального района подрядные организации, которые не справлялись. Допустим, в договоре была поставка 20 машин, а на деле доставляли не более пяти. С ними контракты расторгли. Сейчас таких проблем с подрядчиками нет. На погрузочную технику контракты в двух районах есть. Не забываем и о необходимости набрать нужное число дворников.
Мэр рассказал и о планах по развитию сети образовательных учреждений:
— Сейчас у нас все-таки упор на капитальный ремонт. По новым объектам цены сейчас «кусаются». Начинать их строительство объективно сложно. Будем делать упор на реконструкцию и ремонт старых наших объектов. Есть территории, где много жалоб на школы и детсады, но технически нет возможности что-то новое построить, так как нет земельного участка. По остальным у нас в программе развития образования проекты предусмотрены. Но есть, к примеру, у нас улица Изыскателей. Земельные участки на школу на 1224 места переданы в муниципальную собственность. Но там жилье не строится. Тогда какой смысл гнать строительство школы? С другой стороны, есть реальная потребность в Шилово. Старая школа в Шилово переполнена почти вдвое. Сейчас там начнем строительство новой на 2 тысячи мест. 13 декабря срок подачи заявок завершается. Почти 3 миллиарда рублей на нее планируем потратить.
Сергей Петрин кратко остановился на ситуации с Домом офицером.
— Примем решение по нему в декабре вместе с губернатором, который недавно был с визитом в этом здании. Думаю, что он по-прежнему будет работать для молодежи.
А вот об обновлении городских кварталов мэр рассказал подробно:
— У нас в работе 14 новых территорий, мы их с губернатором согласовали. Они находятся в разной степени готовности. По трем территориям договоры подписаны. Идет работа. Во всех трех договорах пропишем обязательство по строительству дошкольных учреждений. По территории по улице мойщиков последний этап подготовки завершен. Общие собрания собственников провели. Готовим к конкурсу. Остальные территории рассчитываем подготовить на первый квартал 2025 года. Задача — по всем провести конкурсы и получить застройщиков, которые позволили бы значительно сократить траты бюджета. Думаю, компромиссы найдем.
Сергей Петрин добавил:
— При расселении старых кварталов бывает, что люди не соглашаются с условиями предоставления жилья. Либо этаж не подходит, либо территория. Но, с другой стороны, три раза выезжал в несколько таких мест, и прохожие спрашивали, когда же вы до нас доберетесь, когда на торги выставите. Они понимают, что никакого там развития нет, требуется полная реновация. Нужно сносить дома не только аварийные, но и другие, по которым есть заключение, что ремонт уже нецелесообразен. 99,9 процентов даю, что найдем хотя бы одного застройщика по любой такой территории.