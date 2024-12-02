Reuters узнал об обсуждении ОАЭ и США снятия санкций с Асада

По словам собеседников агентства, обсуждения велись до начала наступления сирийских повстанцев, которые захватили город Алеппо впервые с 2016 года и продвигаются в провинциях Идлиб и Хама. Источники Reuters называют эскалацию сигналом слабости союза Сирии и Ирана, которую США и Эмираты «стремятся использовать в своих интересах». Однако если Дамаск воспользуется помощью Ирана для отражения атак, это может осложнить усилия Вашингтона и Абу-Даби, говорят они.