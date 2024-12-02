Reuters узнал об обсуждении ОАЭ и США снятия санкций с Асада

США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в последние месяцы обсуждали возможность отмены санкций против президента Сирии Башара Асада, чтобы «вбить клин» между ним и Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на американские, сирийские и ливанские источники, а также двух иностранных дипломатов.
Сирия находится под санкциями США с 2011 года, когда в стране началась гражданская война. При 45-м президенте США Дональде Трампе (20 января вновь займет этот пост) ограничения активно расширялись.
Собеседники агентства рассказали, что переговоры активизировались в связи с истечением 20 декабря действия санкций в отношении Асада в рамках «закона Цезаря». Эта мера подразумевает ограничения для тех, кто оказывает поддержку Асаду или сирийским компаниям. По данным источников Reuters, часть дискуссий была сосредоточена на том, чтобы не продлять эти санкции.
По словам собеседников агентства, обсуждения велись до начала наступления сирийских повстанцев, которые захватили город Алеппо впервые с 2016 года и продвигаются в провинциях Идлиб и Хама. Источники Reuters называют эскалацию сигналом слабости союза Сирии и Ирана, которую США и Эмираты «стремятся использовать в своих интересах». Однако если Дамаск воспользуется помощью Ирана для отражения атак, это может осложнить усилия Вашингтона и Абу-Даби, говорят они.
По словам высокопоставленного регионального дипломата, проинформированного Тегераном, Иран осведомлен о «закулисных усилиях некоторых арабских стран изолировать Иран… путем отдаления Сирии от Тегерана», которые связаны с предложением США о возможном смягчении санкций. Собеседник Reuters добавил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи передал Асаду послание: «Не забывай прошлое». «Это послание послужило напоминанием Асаду о том, кто его истинные союзники», — сказал дипломат.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 1 декабря встретился с Асадом в Дамаске и подтвердил готовность Тегерана помочь Сирии в борьбе с боевиками. Президент Сирии обсуждал ситуацию и с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Тот также выразил поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Reuters отмечает, что ливанские СМИ утверждали, что с предложением снять санкции в отношении Сирии к США обращался Израиль. Источники агентства отметили, что ОАЭ «давно хотят» отдалить Асада от Ирана и наладить деловые отношения с Сирией, но этому препятствуют санкции США.
Американский источник Reuters, знакомый с вопросом, сказал, что возможное смягчение санкций одновременно с атаками Израиля по союзникам Ирана (палестинское исламистское движение ХАМАС и ливанская «Хезболла) дает возможность применить “метод кнута и пряника” для разрушения союза Дамаска с Тегераном.
Для этого используются и другие меры помимо смягчения санкций США, пишет агентство. Иностранный дипломат, базирующийся в одной из стран Персидского залива, рассказал, что ОАЭ и Саудовская Аравия в последние месяцы предлагали Асаду «финансовые стимулы» для разрыва отношений с Ираном, заявив, что они не могли быть приняты без координации с США. В частности, Абу-Даби пообещал выделить средства на восстановление инфраструктуры Сирии, сообщил ливанский собеседник Reuters.