В МИД Армении заявили о готовности к сотрудничеству с МУС

«Министр Мирзоян подчеркнул готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», — говорится на официальном сайте МИДа Армении.
По данным пресс-службы диппредставительства, стороны обсудили вызовы, которые стоят перед системой международного правосудия, отметив важную роль укрепления независимых механизмов суда для должного реагирования на масштабные кризисы, а также для сотрудничества по обеспечению мира.
В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили ход работы по улучшению национального законодательства в соответствии с положением Римского статуса для урегулирования аспектов процедуры содействия с судом.
В октябре 2023 президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статуса МУС. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС, отметив, что после такого шага к действующему руководству Еревана у Москвы появятся дополнительные вопросы. С 1 февраля 2024 года Армения официально стала членом МУС.