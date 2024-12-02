Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Армении заявили о готовности к сотрудничеству с МУС

Армения готова к сотрудничеству с Международным уголовным судом (МУС) с целью укрепления международных правовых норм. Об этом 2 декабря заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян на встрече с председателем МУС Томоко Аканэ.

Источник: РИА "Новости"

«Министр Мирзоян подчеркнул готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», — говорится на официальном сайте МИДа Армении.

По данным пресс-службы диппредставительства, стороны обсудили вызовы, которые стоят перед системой международного правосудия, отметив важную роль укрепления независимых механизмов суда для должного реагирования на масштабные кризисы, а также для сотрудничества по обеспечению мира.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили ход работы по улучшению национального законодательства в соответствии с положением Римского статуса для урегулирования аспектов процедуры содействия с судом.

В октябре 2023 президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статуса МУС. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС, отметив, что после такого шага к действующему руководству Еревана у Москвы появятся дополнительные вопросы. С 1 февраля 2024 года Армения официально стала членом МУС.