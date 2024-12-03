Вячеслав Федорищев об инициативе «Чистый спорт»: «Спортсмены поддержали это спонтанное движение»

«Очень рад, что коллеги позвонили, рассказали про свои ситуации, спросили, как принять участие [в инициативе]. Спортсмены поддержали это спонтанное движение», — сказал губернатор на встрече с журналистами, его слова передает корреспондент «КП-Самара».