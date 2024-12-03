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Вячеслав Федорищев об инициативе «Чистый спорт»: «Спортсмены поддержали это спонтанное движение»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, как спортсмены и губернаторы отреагировали на его инициативу «Чистый спорт».

Источник: соцсети

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о реакции на его инициативу «Чистый спорт». По словам главы региона, спортсмены и губернаторы заинтересовались проектом.

«Очень рад, что коллеги позвонили, рассказали про свои ситуации, спросили, как принять участие [в инициативе]. Спортсмены поддержали это спонтанное движение», — сказал губернатор на встрече с журналистами, его слова передает корреспондент «КП-Самара».

Глава региона отметил, что организовать такое движение его попросили спортсмены.

Напомним, о создании движения «Чистый спорт» Вячеслав Федорищев объявил после заседания Госсовета, где рассказал о долгах «Крыльев Советов». Футбольный клуб, по словам главы Самарской области, должен 36 млн неким людям из судейского корпуса, которые занимаются коррупцией. Вячеслав Федорищев призвал не спонсировать преступников.