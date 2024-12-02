Оппозиция в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия премьеру

Сегодня, 2 декабря, Мишель Барнье представил парламенту проект бюджета соцстрахования на 2025 год. Проект был принят с использованием статьи 49.3 конституции, позволяющей принять закон без обсуждения в парламенте. Согласно указанной статье, проект считается принятым, если в течение последующих 24 часов не будет вынесена резолюция порицания (вотум недоверия Национального собрания правительству Франции). Вынесение такой резолюции в силу статьи 50 конституции влечет отставку правительства.