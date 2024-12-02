Трамп: виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят адскую цену

«Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
7 октября 2023 года боевики палестинского движения «Хамас» во время нападения на Израиль захватили 251 заложника. Некоторые из заложников — военные, а большинство — гражданские лица. Среди захваченных боевиками были люди с российскими паспортами. Сегодня, 2 ноября, «Хамас» сообщил, что в секторе Газа с октября 2023 года погибли 33 заложника. По данным Израиля, в плену остается 101 человек. Примерно половина из них числятся погибшими.
В ноябре действующий президент США Джо Байден предложил Дональду Трампу общими усилиями решить проблему с израильскими заложниками, находящимися в руках у «Хамаса».