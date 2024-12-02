Трамп: виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят адскую цену

Избранный президент США Дональд Трамп призвал к освобождению заложников в секторе Газа до его вступления в должность. В ином случае, предупредил он, причастные к захвату заложников «будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов». По информации израильских властей на 1 сентября 2024 года, всего в плену у «Хамаса» находится 101 человек, в том числе 35 считаются погибшими.