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Трамп: виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят адскую цену

Избранный президент США Дональд Трамп призвал к освобождению заложников в секторе Газа до его вступления в должность. В ином случае, предупредил он, причастные к захвату заложников «будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов». По информации израильских властей на 1 сентября 2024 года, всего в плену у «Хамаса» находится 101 человек, в том числе 35 считаются погибшими.

Источник: AP 2024

«Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

7 октября 2023 года боевики палестинского движения «Хамас» во время нападения на Израиль захватили 251 заложника. Некоторые из заложников — военные, а большинство — гражданские лица. Среди захваченных боевиками были люди с российскими паспортами. Сегодня, 2 ноября, «Хамас» сообщил, что в секторе Газа с октября 2023 года погибли 33 заложника. По данным Израиля, в плену остается 101 человек. Примерно половина из них числятся погибшими.

В ноябре действующий президент США Джо Байден предложил Дональду Трампу общими усилиями решить проблему с израильскими заложниками, находящимися в руках у «Хамаса».

Трамп Дональд