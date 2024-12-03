В Британии рассказали о проблемах ВСУ в Курской области

По данным британских журналистов, украинские солдаты рассказывают о «мрачной картине битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть». Военные жалуются на тяжелые условия погоды и хронический недостаток сна, связанный с постоянными бомбардировками со стороны России, указали они.
«По их словам, теперь приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдет новый президент США с новой политикой», — рассказал изданию один из бойцов ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область с помощью беспилотника.