Госдеп сообщил о выделении США нового пакета помощи Украине на $725 млн

Известно, что новые поставки, в частности, предусматривают передачу вооруженным силам Украины (ВСУ) партию противопехотных мин.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 25 ноября заявил, что применение противопехотных мин представляет опасность для гражданского населения. В этой связи он призвал тех, кто не подписал Оттавский договор о запрете их использования, присоединиться к соглашению.
Государства—участники Оттавской конвенции 1997 года обязались не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся запасы, поскольку их использование угрожает мирным жителям. В отличие от США и России Украина подписала и ратифицировала договор. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил решение США поставить Украине противопехотные мины изменением тактики ведения боя российскими войсками.