Госдеп сообщил о выделении США нового пакета помощи Украине на $725 млн

Государства—участники Оттавской конвенции 1997 года обязались не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся запасы, поскольку их использование угрожает мирным жителям. В отличие от США и России Украина подписала и ратифицировала договор. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил решение США поставить Украине противопехотные мины изменением тактики ведения боя российскими войсками.