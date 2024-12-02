Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп сообщил о выделении США нового пакета помощи Украине на $725 млн

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере $725 млн, сообщили в Государственном департаменте. В сообщении главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена отмечено, что это дополнительная помощь, которая предоставлена в рамках полномочий президента США по списанию вооружений со складов Пентагона.

Источник: Reuters

Известно, что новые поставки, в частности, предусматривают передачу вооруженным силам Украины (ВСУ) партию противопехотных мин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 25 ноября заявил, что применение противопехотных мин представляет опасность для гражданского населения. В этой связи он призвал тех, кто не подписал Оттавский договор о запрете их использования, присоединиться к соглашению.

Государства—участники Оттавской конвенции 1997 года обязались не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся запасы, поскольку их использование угрожает мирным жителям. В отличие от США и России Украина подписала и ратифицировала договор. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил решение США поставить Украине противопехотные мины изменением тактики ведения боя российскими войсками.